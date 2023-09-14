大同公司（2371）董事黃顯華昨天參加大同集團舉辦的淨零碳排論壇，力挺總經理沈柏延，強調「大同現在沒有一個部門是虧本的！」未來貫徹權責相符的文化，強化公司治理為重要任務。

黃顯華也是福邦創業投資管理顧問董事長，身兼公司治理協會常務理事，昨天出席大同論壇記者會，力挺大同集團及沈柏延總經理。

黃顯華表示，沈柏延上任後團隊士氣良性發展，外界都拭目以待，現在連賣大同電鍋連續虧損的大同綜合訊電，也就是大同的3C事業，2年前也開始獲利，他接任董事，會督導經營團隊改正過去的習氣，並協助同仁瞭解有權就必須有責，把過去不對的風氣調整過來。

大同董事黃顯華昨天參加淨零碳排論壇，強調「大同現在沒有一個部門是虧本的！」（圖片來源：大同智能提供）

大同3C過去是大同集團燙手山芋，受到大型賣場的擠壓，小家電價格競爭激烈影響，大同3C因門市租金成本高，最慘時虧損高達2個股本；但新的經營團隊接手後，以轉虧為盈的目標積極整頓，目前穩健獲利中。

沈柏延昨天出席大同集團與歐洲能源交易所簽定戰略合作協議記者會，強調他是大同38年老兵，會建立4大事業群的共同願景，發揮集團的優勢，爭取最大的商機，努力讓大同重返榮耀再創高峰！