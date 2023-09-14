克林傑(Jeffrey Klingelhofer)指出，美國經濟領先指標已透露出美國經濟擴張動能放緩的徵兆，美國民眾於疫情期間所累積的巨額超額儲蓄已消耗殆盡。企業資本支出亦自高點轉折向下，加上美國公債殖利率曲線持續倒掛，眾多跡象顯示美國經濟仍有步向衰退的可能性，但金融市並未充分映基本面風險。在此背景之下，目前為建構投資等級債券部位的良機。尚渤的固定收益投資哲學-在可控的風險之下，追求穩健收益。相信在當前的經濟及金融背景之下，此投資方法可在風險及報酬間取得平衡。

康和投顧董事長黎奕彬指出，尚渤投資等級債券基金為尚渤系列基金首檔引台灣市場之產品，在主要央行升息循尾聲，緊縮性貨幣政策的效應漸次影響經濟基本面，相對短存續期間，及著重較高信評等級的債券投資組合，適合當前總體經濟及金融環境，因此與尚渤投資共同引該基金，而尚渤投資亦展現出深耕台灣市場，並盡心服務台灣投資人的誠意。

費隆喬(Joe Feloney)表示：尚渤成立於1982年，是一家獨立經營管理的全球投資公司，為機構和財務顧問提供一系列多元策略解決方案。該公司是股票、固定收益和多資產解決方案領域的主動式投資管理者。截至今年6月30日，尚渤所管理資產規模達420美元，所供的產品類別包含共同基金、封閉式基金、機構帳戶、高淨值投資者的獨立帳戶等。

尚渤總部位於新墨西哥州聖塔菲，在香港和上海設有辦事處。尚渤相信不受約束的投資，可以為客戶帶更好的結果。我們的文化是共創性的，我們的投資解決方案是高度主動、堅定信念且和指標無關。當談到為客戶尋找價值時，重要的不僅僅是我們所做的事情，更重要的是如何做?我們如何思考、我們如何投資以及我們如何構建並管理投資組合。