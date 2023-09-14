民眾關心台中市首座捷運宅「文華高中站」（G8）何時標售？台中市政府交通局今天表示，14日起至11月12日公告標售14戶捷運共構宅，主打「捷運出站即到家」，11月13日上午開標。

台中市首座捷運宅「文華高中站」（G8）鄰近7期及水湳雙特區核心，坐擁交通便利、生活機能佳、學區等優勢，市府今起標售14戶捷運共構宅，面積自35坪至51坪不等，均具備停車位，主打「捷運出站即到家」。

交通局長葉昭甫說，交通局標售中台灣首發捷運共構住宅產品，前所未有，極具吸引力，具備民眾一下樓就可搭捷運的交通優勢，市府規畫的捷運共構宅，不只地段好，還提供安心、放心、貼心的居住品質。

交通局指出，辦理標售的文華高中站14戶捷運共構宅，分為6種戶型，坐落於9樓、20樓及25樓，面積自35坪至51坪不等，均具備停車位，各標售單位均訂有標售底價，依法得在中華民國購買不動產的公私法人及有行為能力的自然人都可參與投標，預計11月13日上午10點在交通局三樓中庭會議室開標。

交通局表示，如有意願投標者，請於公告期間內自行下載標單，公告期間如有帶看房屋需求，可至網站內填寫「立即預約」，或洽該案委託廠商松彬不動產估價師事務所預約看屋，也提醒民眾未委託其他民間不動產仲介業者，如有疑義，請洽詢台中市政府公共運輸及捷運工程處。