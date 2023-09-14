全球咖啡連鎖品牌星巴克今天宣布，前執行長舒茲（Howard Schultz）將卸下董事會的職務，「作為過渡計畫的一環」，前阿里巴巴高級顧問張蔚將於10月1日起接任董事。

法新社報導，舒茲今年3月剛剛結束他的第3度執行長任期，過去數十年來，星巴克（Starbucks Corp.）在他的協助下從一家小型咖啡店，逐步拓展為一個國際咖啡連鎖品牌。

舒茲在聲明中表示：「我身為名譽董事長，期待以一名顧客、支持者以及倡導者的身分，支持下一代領導者帶領星巴克邁向未來。」

2017年，舒茲在第2度回鍋任期結束後辭去執行長一職，並交棒給前執行長強生（Kevin Johnson）。隨後，舒茲宣布從星巴克退休，且有意參選美國總統。

強生任職5年後於2022年離職，此後舒茲第3度回鍋執行長，並於今年3月宣布由納拉辛漢（Laxman Narasimhan）接任執行長。

星巴克今天在聲明中宣布，前阿里巴巴高級顧問張蔚已獲選為董事會成員，這項人令將於今年10月1日起生效。

據星巴克統計，總部位於美國西雅圖的星巴克，如今已在全球86個市場開設超過3萬6000家門市。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1120914