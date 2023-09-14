兩名政府消息人士告訴路透社，德國政府今天禁止一家中國公司完全收購衛星新創公司KLEO Connect。

消息人士說，德國內閣批准經濟部的決定，不讓已持有53%股權的上海垣信衛星科技有限公司，收購德國公司EightyLeo對KLEO Connect的45%少數股權。

KLEO Connect希望打造由300多枚小型低地球軌道衛星組成的網絡，在2028年前完全投入運作，搭配地面基礎設施，以提供全球通訊服務，類似美國太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）計畫。

最近，隨著各界探討烏克蘭軍方抵禦俄羅斯入侵時可能使用星鏈，這個新興太空領域愈來愈被認為具有戰略重要性。

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）上週表示，他去年拒絕烏克蘭的要求，沒有在克里米亞半島港口城市塞凡堡（Sevastopol）啟動星鏈衛星網路，以協助在當地針對俄羅斯軍艦的攻擊，稱他擔憂涉及「重大」戰爭行為。

過去一年來，德國加強對中國的強硬立場，總理蕭茲（Olaf Scholz）政府警告，必須降低對這個亞洲強權的戰略依賴。

由於有國家安全疑慮，且擔憂敏感技術知識流向北京，柏林當局去年11月阻撓中國投資德國兩家半導體製造商。

然而，儘管遭到數個部會反對，德國政府今年5月仍批准中國國營航運巨頭「中國遠洋運輸公司」（COSCO）買下漢堡港（Hamburg Port）貨櫃碼頭部分股權。根據消息人士與媒體報導，美國與歐洲聯盟執行委員會先前也警告不要批准這項籌劃已久的協議。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120914