中正橋是台北市及新北市間往來的交通大動脈，自2019年開工以來已完成主橋鋼拱肋合攏、鋼纜施拉作業，正在趕辦道路鋪面及附屬設施中，盼趕在10月完成第一階段通車，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今(14)日也同台前往工地現場視察；蔣萬安表示，川端橋是台北四大名橋之一，未來在舊中正橋拆除之後，也會保存川端橋，讓它風華再現。

蔣萬安今(14)日早上先前往新北市出席五捷聯盟合作備忘錄簽署記者會，結束後再與侯友宜同搭一輛車趕赴中正橋改建現場，兩人一下車隨即受到在地里長以及民意代表的歡迎，里長更高喊「總統好」。

蔣萬安致詞時憶起與中正橋的回憶，表示過去自己就學時，常常會透過中正橋前往永和喝豆漿、吃消夜，直呼這是雙北民眾的共同回憶。

他說，中正橋改建完成是雙北市民共同期待，另外川端橋也是台北四大名橋之一，所以未來在舊中正橋拆除後，也會保存川端橋，讓它風華再現，最重要的是原先舊橋出現的防洪、耐震不足，都會透過這次徹底改建獲得解決。

台北市工務局新建工程處工務科長蕭志龍說明，此次工程為國內最大跨度的三點式鋼拱橋，橋面寬度最寬約46公尺，而主橋所採用的安裝工法，先前完成之主梁同心圓曲線夾推作業，與近日使用之鋼拱肋提升工法，均為首次應用於國內鋼拱橋梁架設之工法。

他說，本工程鋼拱肋跨距215公尺，拱高50公尺，在使用上述之提升工法後，將原本施工作業高度自約50公尺降低至約17公尺，大幅降低勞工高空作業風險，不但可加大保障施工人員的作業安全，亦可減少支撐架的架設體量及大型起重機具如吊車等設置，現場工程車行走及施工動線均可獲得有效改善，也提供了勞工更友善的工作環境。

新工處大運工務所主任詹名成說明，目前尚待「新橋面版瀝青鋪設」、「附屬設施的安裝」及「標誌標線」等作業完成，預期可於10月份將台北往新北方向之行車動線切換至新橋通行，方可接續辦理拆除中正舊橋及施作台北端引橋，預估整體工程將在明年8月8日完工。

他說，因台北端現況引橋段的路寬不足，且新橋與舊橋銜接處存在高程差，為施作新橋與舊橋間的擋土牆，並同時維持重慶南路銜接中正橋之雙向6車道，本次台北往新北方向通車分為兩階段進行，10月第1-1階段新橋開放外線2車道及機車道，舊橋開放1車道通行，通往新北環快及堤外匝道車輛應行走新橋外線2車道，舊橋1車道只能直行往永和方向，11月第1-2階段即可完全開放新橋3車道，並接續進行新北往台北方向施工作業。