近年來，民眾自費使用「半月板軟骨修補系統」納入健保給付醫材有逐年成長趨勢，主要用於運動傷害、退化性關節炎患者。健保署今宣布，10月起將「半月板軟骨修補系統」納入健保給付，半月板破裂2公分以下給付1組、2公分以上給付2組，每組價格介於1.4～1.9萬間，預計1年將有4300人受惠，健保則新增1.16億點支出。

半月板軟骨破裂多為半月板承受過度的擠壓、旋轉或壓力，常發生在忽然減速或突然改變方向的運動等，主要分為外傷性及退化性兩種形式。外傷性破裂主要發生在運動傷害；退化性破裂則主要發生在退化性關節炎患者，常伴隨疼痛、腫脹及膝蓋無法正常活動等症，若破裂程度較嚴重，臨床上會考慮施行半月板切除或縫合修補等手術治療。

健保署醫審及藥材組科長張淑雅表示，近幾年民眾自費使用半月板修補系統醫材有逐年成長趨勢。關節鏡手術下修補半月板的技術日漸精進成熟，而「半月板軟骨修補系統」是因應關節鏡手術所發展出來的新式醫材，可在關節鏡下透過微小傷口完成膝關節半月軟骨的縫合。

張淑雅說，醫療科技評估（HTA）評估報告顯示，相較傳統縫合線，使用半月板修補系統可以顯著縮短手術時間。另根據臨床使用經驗，這對患者的好處是手術傷口小，減少傷害神經血管風險，恢復較快，已逐漸成為臨床上的常態處置。經與骨科醫學會討論後，健保共擬會議決定將「半月板軟骨修補系統」納入給付，10月起上路。

「半月板軟骨修補系統」適用健保條件為半月板撕裂傷的患者，若破裂長度介於2公分以下，健保將給付1組，超過2公分則給付2組。張淑雅表示，這已能涵蓋大部分的半月板撕裂傷患者。「半月板軟骨修補系統」有3種材質，包括PEEK、可以吸收的材質，以及縫線型材質，不同材質的價格不一，約介於1萬4278點～1萬9458點之間。新制上路後，預計每年將有4300人受惠，而健保署每年會增加1.16億點支出。

健保署長石崇良表示，由於醫療科技日新月異，新醫材種類眾多，倘新醫材具臨床實證效益、可達預防疾病惡化、提升安全性及醫療品質或屬臨床缺口，健保署基於增進全體國民健康的宗旨，將持續努力，將具有臨床實證效益且臨床治療必要的新醫材納入健保，達到精進醫療照護品質、守護全民健康福祉的目標。