花蓮縣近日接連發生民眾在野外除草遭蜂群攻擊、螫咬，出現意識模糊、呼吸急促、四肢無力等過敏性休克狀況，後經急救處置後已無大礙，不過消防局提醒民眾，秋季是虎頭蜂築巢期，蜂群活動較為活躍，建議戶外活動盡量穿著薄長袖，如遇毒蜂盤旋盡可能閃避或快速通過。

花蓮月初有名工人在花蓮市美崙地區一處空地除草時突遭遇蜂螫，意識模糊臥倒在草叢旁，需救護車協助，救護人員趕抵現場且排除蜂巢後，評估發現患者出現膚色蒼白、全身冒冷汗、嘔吐、意識不清及休克等危急症狀，研判疑為蜂螫造成的過敏性休克，經急救處置且送醫院，生命徵象穩定。

沒想到事隔不到半個月，消防局又在接獲市區民眾報案指，自己砍草遭虎頭蜂螫咬需要救援，救護人員到現場後，該名民眾已有四肢無力、頭暈、呼吸急促等狀況，疑為過敏性休克，所幸及時給予緊急處置，呼吸獲得大幅改善，經送醫已無大礙。

不過該名民眾向救護人員指出，砍草初期四周均無異狀，不過虎頭蜂的數量卻陸續增多，當時下意識的攜帶工具想迅速離開現場，無奈撤離速度不及，便遭到多隻虎頭蜂螫咬，後來躲到較為安全之處趕緊請求救援。

消防局指出，秋天正值虎頭蜂巢構築時期，巡邏工蜂會加大警戒區域，時節愈近中秋，蜂群更趨活躍，蜂螫事件隨之頻傳。其中，蜂毒中的蜂蛋白過敏反應因人而異，包括發癢、暈眩、胸部不適、眼瞼嘴脣等部位明顯腫脹，嚴重者則可能會出現過敏性休克，若引發瀰漫性血管內凝血反應可能致死。

消防局也祭出防蜂螫秘方，民眾若在戶外見單飛虎頭蜂時，代表已進入其棲息範圍，最好停止前進且遠離，切勿用手拍打，避免遭蜂群攻擊；不慎遇到蜂群攻擊，應分秒必爭快跑，團體被攻擊時可分開奔跑，除用衣物蓋頭保護頭部，亦可邊跑邊將衣物放在頭頂上輪轉或拋出，混淆虎頭蜂攻擊目標。

另外，民眾前往戶外活動時，盡量穿著長袖，勿使用香水等芬芳物質吸引虎頭蜂，同時避免走入荒涼的草徑，吃剩的果皮、食物及垃圾應包好妥善處理，避免招引毒蜂。