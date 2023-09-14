竹北市里集會所將再添1座！市公所規畫新建泰和里集會所，3層樓建築將結合空間虛實的半戶外活動廣場等空間，竹北市長鄭朝方偕同建築師前往基地現勘，以「公園2.0」設計理念，一方面打開空間，提高使用性，也同步提出納入臨托、親子空間等設計，期盼打造新世代集會所，讓更多民眾使用，預計年底前發包，2025年完工啟用。

泰和里集會所新建基地在竹北市保泰三路及新工三路交叉轉角，即現今「公一公園」，該公園目前僅設幾座休憩座椅及搖搖馬等簡易設施，無法滿足民眾使用需求，市公所解決當地沒有集會所的問題，該公園納入新建計畫，透過新建築提升公園進化功能，讓公園綠地、活動空間留設於基地中央，配合建築物底層透空，增加半戶外活動場域空間。

鄭朝方表示，泰和里集會所的基地面積有1733.25平方公尺，將規畫地上3層建築，每1層樓約70坪，過去里集會所的設計多屬單一使用，不管是實用性或外觀設計皆較為封閉，這回將導入更多創新及實用設計理念。

1樓透過空間虛實設計為半戶外活動廣場，顛覆傳統里民活動中心的刻板印象，2樓為大型活動空間，同時納入陽台、露台等富有層次感的活動場域設計，3樓將作為辦公室、活動教室使用，頂樓空間亦納入露台設計，與周邊自然環境合而為一。

泰和里集會所整體設計呼應基地周遭既有的環境紋理，採用基地樹木天際線延伸於建築物上方交織，外觀設計以斜驟雨為意象，以泰和里的「國泰民安、風和日麗」為寓意。

低調的灰色系建築則與大自然交融，彷彿在自然中漫遊，不再只是冰冷的水泥牆面，1樓架高設計留設空地，以不破壞原本環境狀態保留原本公園的機能，提供更多活動空間，增加附近居民參與使用的機會。