台農蛋品有限公司屏東九如洗選場涉嫌標示不實巴西進口蛋品製造有效日期，又因未依高雄衛生局通知完成意見陳述，13日遭開罰30萬，對此，負責人涂萬財接受媒體電訪指出，「他沒有錯誤，且對得起良心，所以無法接受開罰」，隨後掛斷電話，之後電話再也打不通，人也未出現在九如洗選場。

針對台農蛋品九如場巴西蛋標示不實一案，屏東衛生局14日發聲明指出，經查察發現包裝標示上有資訊不相符的狀況，但仍在有效期限內，非屬逾期蛋品，不過標示不實部分，可依食安法處4萬以上400萬以下罰鍰，有待該公所所在地的主管機關高雄市衛生局處辦。

對此，台農蛋品負責人涂萬財一早接受媒體電訪時說：「由他們，我沒有什麼看法了，我沒有違法，我是按照洗選蛋規則去做，也遵守供應商的規定，洗選蛋有洗選蛋的標示，原料蛋有原料蛋的標示，巴西蛋是原料蛋，他依照全聯的合約進行包裝有錯嗎？而且這些蛋並沒有過期！」

他還說，農業部曾建議他，既然蛋品要下架，那也可以跟消費者道歉，他想著如果可以這樣完美落幕也好，現在對他來說，不管是下架、道歉還是開罰，這些都是其次，他擔憂的是信用問題，他實在是太委屈了。

然而，不久後高雄市衛生局也發出聲明指出，台農負責人未依衛生局通知於昨完成意見陳述，有「拒絕規避」事實，已開出30萬元罰單，另台農有效日期「標示不實」案還在調查中，將「從重處罰」，最高可罰400萬元。

對此，涂萬財再次接受媒體電訪時，不再似之前侃侃而談、傾訴苦衷，他僅強調，「他沒有錯誤，且對得起良心，所以無法接受開罰」，隨後掛斷電話，之後電話再也打不通。

記者實際前往九如場，場內作業一切正常，但涂萬財沒在辦公室，經詢問員工，員工只表示，「老闆的行程他們不會知道」，隨後記者再撥打涂萬財手機，依舊沒人接聽。