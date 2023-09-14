行政院會今日拍板基本工資調升，明年元旦起月薪調至2萬7470元，時薪調至183元，調幅4.05％，粗估239萬名勞工受惠，完成蔡政府任內「連8漲」。行政院長陳建仁也要求勞動部儘速將《最低工資法》草案送院會審查、函請立法院審議，有望成本會期優先法案；未來有望將10大參考指標入法，適用範圍以勞基法適用對象為主。

行政院發言人林子倫轉述，陳建仁指出，由於俄烏戰爭及氣候變遷等因素，造成國際原料短缺，連帶提升國內重要民生物資的價格，基本工資目的是為保障勞工基本生活，必須適度反應民生物價的漲幅，此項基本工資調整案將自明年元旦實施。

陳建仁說，雖然這是他首次核定基本工資，卻是蔡英文總統2016年上任以來連續8年穩定調漲，達成年年調升的承諾，是政府最具代表性意義的重要勞動政策，他也請勞動部以此經驗儘速擬定《最低工資法》，在近期內送院會審查，以函請立法院審議。

主責此案的政務委員林萬億指出，勞動部已就基本工資法和相關團體、專家學者多次研商，並將討論結果送交政院跨部會協商，目前籌備工作都已完成，只差行政院會排案核定。他透露，蔡英文總統和陳建仁都有指示要即早完成，盡快立法通過。

林萬億說，過去比較有爭議的是最低工資適用範圍，目前將朝勞動基準法適用對象為主，參酌國外經驗後，發現各國會將多項指標入法，但未訂出加權比例，以便彈性考量該年度、或期間的各項條件變化。

勞動次長陳明仁補充，未來《最低工資法》的重要機制是籌設研究小組，主要由專家學者跟相關經濟跟勞動部門組成，小組成員會參考相關指標，提出重要影響報告跟研究內容作為調整建議，未來基本工資審議時，委員都可以參考各種指標跟研究小組作的專業建議，務實討論建議內容。

根據勞動部規畫，最低工資法擬參採以下10項指標，包括勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率、躉售物價及民生物價變動狀況、各項產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、最低生活費。

至於是否會列為本會期優先法案，林子倫說，此部分還需要立院朝野協商決定。