鴻海創辦人郭台銘今天宣布副手人選，將與曾參與台劇「人選之人-造浪者」的資深藝人賴佩霞搭檔參選2024正副總統。國民黨立委謝衣鳯表示，郭台銘的副手人選，很有戲劇張力，賴佩霞在劇中飾演總統候選人，今天看賴佩霞的參選演說，很像在追「人選之人」第二季。

國民黨立委賴士葆表示，他不認識賴佩霞，但知道賴以前是歌手，且演出「人選之人」又很紅，話題性十足，至於對著郭台銘的參選有多大加分效果，還要再觀察看看。

賴佩霞近期因在政治劇《人選之人－造浪者》中飾演以蔡英文為模板的政治人物林月真爆紅。賴士葆也笑說，賴清德該小心賴佩霞搶他的票。

鴻海創辦人郭台銘今天宣布副手人選，將與曾參與台劇「人選之人-造浪者」的資深藝人賴佩霞搭檔參選2024正副總統。（摘自郭台銘粉絲專頁）

國民黨台北市立委參選人李彥秀說，從賴佩霞過去的經歷可知，賴是一位值得尊敬的女性。她尊重郭台銘的選擇，但從民調趨勢可以看到，藍軍從焦慮到民調凝聚，是民意趨勢，民意希望藍軍整合，在還沒登記之前，希望郭台銘以「下架民進黨」為最大目標，回心轉意。