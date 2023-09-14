歐吉桑個性憨直，中威力彩數億元頭獎，堅持用夜市買的200元黑色大背包，到台灣彩券領「現金」，表明領現金後要搭乘高鐵回家，用現金擺滿床頭，享受坐擁現金、中頭獎的感覺

台彩總經理謝志宏接見不少億元頭獎中獎人，印像最深刻是一名務農、年約60歲的歐吉桑，他為了來台彩領頭獎，前一天特地去夜市買了3個、200元黑色大背包，分別由歐吉桑、太太、兒子各背一個，要領2000萬現金，歐吉桑說，現金帶回家後要擺滿床頭，享受坐擁現金的感覺。

謝志宏因爲擔心風險高，奉勸歐吉桑將彩金匯款到住家最近銀行，不過，歐吉桑很堅持，最後接受領現金降至1500萬元，等於平均每個後背包裝滿500萬元現金，一行人再搭乘高鐵回老家。

謝志宏透露，歐吉桑雖然堅持領現金，但個性很憨直，不僅捐款做公益，也包了一個大紅包給彩券行。

沒中大獎彩迷也不必灰心，威力彩頭獎已連續23槓龜，今晚間將再次開獎、預估頭獎上看5.7億元。