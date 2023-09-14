台灣民眾黨與勤業眾信聯合會計師事務所簽約引進第三方檢舉平台，勤業眾信今天發布聲明，今終止委任；民進黨發言人張志豪表示，柯文哲主席謊稱的專業外部機制，根本是不願配合文哲大A的意志。全黨挺一人，也戕害勤業眾信長年累積的信譽及企業形象，「民眾堂黑幫勢力強大趕走國際外部評議機制。」

張志豪指出，民眾黨就是柯文哲一人說了算，就是一人政黨，黨內既有的評議及廉政機制宛如虛設，就連前中評會主委因公平審案就遭柯主席言詞辱罵，昨天誇口聲稱設置外部第三方檢舉機制是為防腐，但根本是譁眾取寵，主因還是民眾黨黑化太快、黑料太多，黑幫入黨。文哲大A「十二門徒」的強大黑幫勢力，讓外部機制不敢涉入。

張志豪說，既然外部機制已遭打臉，就請柯文哲主席負起政黨的社會責任，立刻用黨內評議機制處份來回應社會，不要再演戲放話、打假球。文哲大A「十二門徒」包括遭貪污罪起訴的民眾黨社會力主任陳亞麟，涉嫌暴力討債的王冠鈞等人，請問柯文哲宣稱的SOP呢？柯文哲作為總統候選人及黨主席，對高虹安及十二門徒都不處理，對照自己常把清廉掛嘴上，實在諷刺。