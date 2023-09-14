美國男籃在世界盃慘遭滑鐵盧，最終只獲得殿軍成績，這讓湖人球星詹姆斯（LeBron James）發出預告，將集結最強美國隊出征明年巴黎奧運，曾是夢幻隊一員的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）相當眼紅，向美國隊喊話：「別丟下我！」

美國男籃主體為NBA超級戰將，2012年因應禁區高度不足（僅泰森錢德勒主打中鋒），招攬了該年選秀狀元、一場NBA都還沒打的「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis），一同隨著老大哥們出征倫敦奧運。不過今年FIBA世界盃，許多一線球星對此毫無興趣，美國男籃12人名單揭曉後，更是被譏「寒酸」。

這支以NBA潛力球星所組成的美國二隊，在世界盃連拿個獎牌都未能如願，更別說已經淡出聯盟一個賽季的魔獸，不過這位37歲的老將依然主動請纓，在看到奧運夢幻隊潛在的頂級陣容後，甚至搞笑威脅起美國男籃，「我喜歡我所看到的，但不要把我排除在外，如果你們丟下我，我就會加入台灣，而且拿下85分！」

湖人球星詹姆斯自告奮勇，宣布將率領美國隊出戰2024年巴黎奧運，他還親自打電話給杜蘭特（Kevin Durant）、史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等人，他們也決定披上美國隊戰袍，找回失去的榮耀以及尊嚴。