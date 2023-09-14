蘋果昨天發表全新iPhone 15系列，但新機才剛亮相，就有網友分享抽中iPhone 15 Pro Max的消息，興奮表示若網站點下去是不是就有酷酷TypeC iPhone了？貼文曝光，馬上被一票網友看穿是詐騙哏，還起鬨「趕快去ATM轉手續費過去」。

廣告詐騙更新速度超快，有網友昨天下午在PTT發文，用手機看影片時，突然跳出小視窗恭喜他抽中iPhone 15 Pro Max，一台要價5萬8900元，他開心直呼「我好興奮啊！點下去我是不是就有酷酷TypeC iPhone了？」但又擔心若廣告點下去害手機中毒，會不會吃掉LINE的訊息。

貼文PO出後，一票網友秒懂是詐騙廣告，笑虧「恭喜」、「趕快去ATM轉手續費過去」、「恭喜，快填他的表格」、「這超難抽的，而且抽到也要快點聯絡他們」、「財富自由了」、「賺爛了羨慕，記得先刷卡保留」、「我的還在抽iPhone 14，你的怎麼更新那麼快」、「應該叫你先付遊戲點數，然後就沒有了」。

其實「中獎視窗」是常見的釣魚網站手法，用電腦、手機瀏覽網站，都可能跳出「祝賀！您被Google隨機選中」等彈跳視窗來騙民眾抽中大獎，引誘用戶填寫姓名、手機號碼、E-mail等個資，甚至會要求「驗證確認名單」，要用戶填寫信箱帳號、信用卡等資料，藉此盜刷用戶信用卡，或要求用戶先付訂金保留獎品。