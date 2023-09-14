蔡英文總統曾提及「基本工資3萬元是其夢想」，上任後每年調整基本工資，但未達夢想，勞動部表示，基本工資3萬元是政府努力的方向，在往理想邁進的路上，即便面臨疫情及全球經濟衰退衝擊，自蔡政府上任以來，仍每年檢討基本工資且逐年穩健調升，具體實踐落實照顧基層勞工的承諾。未來，勞動部也會繼續努力，在各項勞動政策的推動上，持續為勞工權益打拚，請勞工朋友放心。

行政院今天核定基本工資調整方案，2024年1月1日起，基本工資月薪調升至2萬7470元，基本工資時薪調升至183元。

勞動部表示，蔡英文兩屆任期內，連續第8年調漲基本工資，月薪總調幅約37.3％，時薪達52.5％，持續展現照顧基層勞工的決心。

勞動部進一步表示，本次基本工資的調整案，在未來景氣復甦面臨諸多不確定性因素的挑戰下，勞雇雙方仍願意彼此相互體諒，共同關心基層勞工維持基本生活所需，實在難能可貴，政府非常感謝。