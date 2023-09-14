特斯拉執行長馬斯克聲稱「台灣是中國不可分割的一部分」，外交部今天批評馬斯克「一昧媚中」，為了商業利益的發言不值得尊重，並酸馬斯克不知是否在販賣他的自由意識，但台灣「不賣」。

特斯拉執行長也是X公司創辦人的馬斯克日前建議可以讓台灣變成中國的「特別行政區」來避免台海衝突後，根據英國《獨立報》報導，馬斯克13日在播客節目「All-In Podcast」上又聲稱「我認為我很了解中國」，並強調台灣是「中國不可分割的一部分」。

外交長吳釗燮隨後透過轉發學者意見的方式，在X社群上回嗆：「希望馬斯克也能請求中國共產黨對民眾開放X平台，或許馬斯克認為禁用X是個好政策！」

外交部發言人劉永健今天回應媒體詢問馬斯 克的言論時表示，外交部長吳釗燮在第一時間就嚴正表明我國的立場，台灣不是中華人民共和國的一部分。

他說，馬斯克無視中國沒有言論自由、網路自由、且中國人至今仍無法使用x社交平台的事實，一昧媚中，如果是為了商業利益的發言，如此言論不值得重視，發言者也不值得尊重。

劉永健強調，我們不清楚馬斯克的自由意識是不是「for sale（販售），但台灣「not for sale」（不賣）「 that’s for sure.」（這是無庸置疑的）。