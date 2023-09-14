高雄市大樹區昌樂大戲院已經有超過一甲子的歷史，在1987年歇業之後，成為眾人懷舊的廢墟。這次隨著高雄市立圖書館總館與公視臺語台共同合作的臺語節目，再次從民眾的記憶中喚出，用在地語言說出在地的回憶，節目將於十月登上螢光幕。

高雄大樹區昌樂大戲院曾經是大樹最繁華的地區。（圖片來源：高雄市文化局提供）

今年暑假圖書總館與公視臺語台合作「囡仔冊逐家講」臺語節目計畫，邀請大學生自組製作團隊，從導演、編劇、製作都由學生製作，以臺語繪本為創意發想，團隊共同完成五分鐘的網路臺語小短劇。由於要求全程都使用臺語，對現在的年輕大學生是一項考驗。

高市圖與公視臺語台合作臺語節目計畫，邀請大學生自組製作團隊，完成五分鐘的網路臺語小短劇。（圖片來源：高雄市文化局提供）

來自義守大學電影與電視學系的大三學生，安排了完美的臺語節目製作計畫，挑選了昌樂大戲院為故事背景，講述昌樂大戲院曾經是大樹最繁華的地區，客滿時戲院可以容納七百人，但是隨著錄影帶的出現，戲院在時代的浪潮中沒落。有學生扮演的演員，由學生擔任的製作與導演，由學生擔綱的攝影師，充分展現了年輕人觀看大時代小人物的另類觀點。

高市圖與公視台語台南部中心合作，希望培育出下一代的臺語影音創作人才（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市立圖書館表示，公視台語台南部中心與高市圖相比鄰，對於閱讀知識和母語推廣，未來有更多可看性以及多元的角色，能讓大家自在使用母語溝通是很重要的事情。希望未來透過語言加乘影視的協力，可以把高雄在地的故事傳播到世界各地，本次活動計畫用臺語結合高雄本土文化，希望建立學生的基礎影視專業技能，培育出下一代的臺語影音創作人才，增進青年的臺語表達能力，將臺語深耕與活化應用在創作與生活上，站上舞台。