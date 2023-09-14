鴻海集團創辦人郭台銘14日公布副手人選，找來曾演出台劇「人選之人」總統角色的藝人賴佩霞；民進黨立委洪申翰說，大家看完記者會「可能覺得賴佩霞比郭董魅力」；立委鄭運鵬則認為，賴佩霞在演說中對台灣的理解很矛盾，例如同情勞工、卻又說偏向勞方一例一休造成景氣不好，不理解為何講到有點哽咽，「整體上會是表現不錯的泛藍候選人」。

洪申翰說，賴佩霞在過去演藝、文化傳播有其成就，他對於不同組別提出的副手人選尊重、祝福，希望接下來4個月總統大選回到候選人願景、正向競爭。

針對賴佩霞的演說，鄭運鵬發文表示，賴佩霞對台灣的理解很矛盾，「不過也和不少泛藍支持者的理解差不多。」他指出4點矛盾之處，第一、台灣人變窮，但是台灣人很會賺錢；第二、外資不敢來台灣，而且來的外資都是假台資，台灣人又很窮；第三、兩岸狀況不好，企業很難經營。

第四、一例一休造成景氣不好，鄭運鵬表示，賴的說法是同情勞工，可是一例一休比起馬英九時代的政策是偏向勞方，「可見她的心態是偏向資方」。

鄭運鵬表示，一例一休是民進黨執政調整馬英九未執行勞動政策，而政策偏向勞方，只是勞團要求再多7天假；他最後表示，賴女士的內容大概是這樣，很難理解這麼矛盾片面的理解，會讓她講到有點哽咽？還是因為都是帶著情緒在理解事情，所以比較片面。但他也說，「整體上，我認為會是一位表現不錯的泛藍候選人。」

民進黨立委許智傑則認為，郭董出了一張好牌，賴佩霞擔任副手有三大特點，第一點是高知名度，跟郭董一樣都相當知名，未來掃街拜票一定吸引民眾目光；第二點是話題性高，扮演總統角色到真實世界參選，跟烏克蘭澤倫斯基有類似之處。

許智傑表示，第三點是形象清新，檯面上多數都是政治人物出身，郭董挑選民間人選，大家可以來一場君子之爭。