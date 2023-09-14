高雄市某長照中心的王姓男住民，疑似在廁所裡抱住一名跌坐地上的身障阿嬤近1分鐘還襲胸，阿嬤嚇得不斷揮手求救，事後告上法院。一審認定證人沒「正面看見」王男襲胸，判王男無罪。檢方不服上訴，高雄高分院法官認為，證人確實看見王男抱阿嬤，但沒辦法確認摸哪裡，不能因此定王男罪，最後駁回上訴，可上訴。

王男與身障阿嬤是高雄某長照中心的住民，前年7月22日某晚，阿嬤在大廳旁的廁所裡跌倒，癱坐在地上，王男竟趁沒人注意、自阿嬤身後伸手摟抱還撫摸胸部，阿嬤當時嚇到不斷揮手拍打王男，直到女會計經過發現才停手。

王男辯稱，阿嬤當時快要滑下輪椅，他只是發現異狀，都還沒出手相助，更不可能碰到阿嬤。

但女會計表示，當時她剛好走出辦公室，親眼看見王男從背後抱住阿嬤，時間持續約1分鐘，阿嬤雙手不斷揮舞，疑似在抗拒王男的雙手，還發出「哦哦」、疑似求救的聲音，她驚覺有異才上前制止。

女會計指證，當時的王男「表情很愉悅」，辯稱只是要扶起阿嬤，聽到她警告他「行為不當」時就變臉，強調自己沒有碰到不該碰的地方，氣得不斷罵三字經，甚至提著行李揚言要離開。

一審法官認為，女會計在警詢、檢詢、出庭作證時，針對事發當時的距離、描述過程不一致，其他中心工作人員也只是「聽說」此事，法官認定相關人事證不足以證明王男的犯行，判王男無罪。

檢方不服上訴，認為證人描述的差異只是與事發現場的距離、撫摸時間長度認定等細節，王男抱住阿嬤、上下其手的行為可認定是事實。但法官認為，就算王男確實從後方抱住阿嬤，但沒人正面看見他摸哪裡，中心「照護紀錄」也不見該事件相關紀錄，不能因此定王男罪，最後駁回檢方上訴，可上訴。