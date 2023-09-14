馬來西亞首相安華擬制定禁止稀土原料出口政策，將稀土元素視為國家新的成長資源，維護國家利益。大馬已研擬稀土開採的標準作業程序（SOP），並預計今年生效。

馬來西亞礦物及地質科學局今年曾在10個州的29個地區，發現1610萬噸的非放射性稀土元素含量，市值達馬幣8096億令吉（約新台幣5兆5191億元）。大馬官員說，這10州分別是柔佛、吉打、吉蘭丹（Kelantan）、麻六甲、森美蘭、彭亨、霹靂、砂拉越、雪蘭莪和登嘉樓（Trengganu，舊譯丁加奴）。

安華（Anwar Ibrahim）11日在國會提出主題為「可永續性、繁榮與高收入的馬來西亞」的第12大馬計畫期中檢討報告，安華政府將草擬新的國家礦業政策，以永續發展等原則為基礎，推動發展礦業工業，這項政策將作為維護森林保留區與維護開採礦等活動的原則。

大馬「天然資源、環境及氣候變化部」（NRECC）部長聶納茲米（Nik Nazmi）說，這項稀土開採的標準作業程序已獲內閣批准，並將提交「國家礦物理事會」（MMN），他會再和相關州政府的行政議會成員共同召開技術會議。

根據光明日報、東方日報等大馬媒體報導，聶納茲米是在出席環境部2024年財政預算案討論後透露稀土開採的標準作業程序時程。

稀土行業預計2025年將為大馬的國內生產毛額（GDP）創造馬幣95億令吉收益，可以提供7000個就業機會。（編輯：馮昭）1120914