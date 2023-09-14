長榮航空與美國職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人隊今日共同宣布展開合作，長榮成為巨人隊2023年下半年至2027年球季，目前唯一合作的亞洲國際航空公司。雙方未來將結合運動與旅遊，展開一系列行銷合作計畫，長榮航空企業識別看板、環場LED等也正式於巨人隊主場「舊金山甲骨文球場」（Oracle Park）亮相，吸引許多球迷的目光。

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁指出，舊金山巨人隊是美國職棒大聯盟歷史最悠久的球隊之一，長榮非常榮幸能與其成為合作夥伴，期待能透過雙方合作，讓更多球迷認識長榮航空。長榮提供舊金山往返台北每日3班的飛航服務，透過遍佈全球綿密的飛航網路，經由台北轉機連結至各大城市。

舊金山巨人隊合作夥伴業務開發部門副總經理Jessica Santamaria表示，長榮航空長期致力於提供旅客更舒適的飛行體驗，這份堅持也讓長榮持續獲得航空業界多項國際大獎，成為台灣最具代表性的航空公司。巨人隊非常榮幸能與長榮展開合作，希望藉此吸引全世界的巨人隊球迷搭乘長榮航空前來舊金山旅遊並觀賞精彩賽事。

長榮航空對體育的支持遍佈全球，除了剛宣布與舊金山巨人隊合作外，也贊助美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊、奧克蘭運動家隊；在歐洲也贊助英國西漢姆聯足球俱樂部、維也納迅速體育足球俱樂部，日本則贊助橫濱DeNA海灣之星職業棒球隊，希望藉由體育行銷結合旅遊的方式，打造全球品牌形象。

長榮航空直飛北美8大航點，包括舊金山、洛杉磯、紐約、芝加哥、休士頓和西雅圖以及加拿大的多倫多與溫哥華，提供每周84班飛航服務，並自10月29日冬季班表起，增為每周87班。