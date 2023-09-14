照顧大腦認知功能退化患者是一個漫長歷程，許多照顧者常常出現負面情緒，甚至有罪惡感，形成內心壓力，衛福部苗栗醫院神經內科臨床心理師劉怡君提出4向建議，讓照顧者能夠在自我需求與照顧患者之間取得平衡，學會與患者一起過好當下每一個時刻。

劉怡君說，大腦認知功能退化患者依退化嚴重程度不同，有些患者無法做出合適的行為表現，也有些患者出現敵意、妄想等精神症狀，使照顧者疲於應對之外，也會產生困惑、無力、挫折、害怕、失望，甚至是厭惡等情緒，這些情緒還會引起照顧者的罪惡感。

劉怡君表示，與家屬互動過程中，常會聽到照顧者說「我覺得他好像已經不是我認識的先生，只是外表一樣而已」、「我覺得很矛盾，媽媽就在眼前，但我卻覺得我已經沒有媽媽了」。

這是因為大腦退化會漸漸改變患者的一切，變得再也不像過去照顧者所認識的那個人，無法像過去一樣互動，也難以分享曾有的回憶，甚至個性根本和以前不同，照顧者不只得接受患者永遠無法復原的事實，也失去了一部分的自己、與原本健康家人互動的自己。

這種心理社會失落帶來的悲傷與孤單，是照顧者經常忽略的感受，需要被看見、被接納，甚至被哀悼。面對所愛的家人永遠無法復原的事實，她提出幾4個建議。

第1是學習與模糊的感受共處，在照顧過程中會反覆經驗到困惑與不確定的失落感，這種無法解決又模糊的困境，需要照顧者練習接受矛盾感受會同時存在。

第2是尋求社會支持，與信任的親友或其他照顧者分享在面對患者時所感到的關係變化與感受，彼此互相支持以度過哀傷。

第3是要試著轉念和自我肯定，放下想控制的念頭，不執著於那些無法改變的，例如康復或找回記憶，而是試著看見失去之外的收穫，例如增加的相處時光、照顧技巧的進步、不留遺憾的安慰等。

最後1點是尋求專業諮詢，照顧者也可以與心理師討論，釐清自己的想法並找到適合的情緒調節方式。

劉怡君說，當照顧者逐漸能接納現狀和疼惜自己的失落後，就能慢慢找到自我需求與照顧患者之間的平衡，也會找到患者新的特質和優點、延續過去的愛並建立新的連結，與患者一起過好當下每一個時刻。

尋求專業諮詢：失智者照顧協會(04)22910186、外傷性腦損傷照顧者關懷協會(02)2697-1193、精神障礙照顧者專線(02)22308830、家庭照顧者關懷專線0800-507272。