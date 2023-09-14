印度主辦的G20（20國集團）峰會已於10日落幕，不過印度媒體近日大篇幅報導一起峰會期間中國代表團與印度維安人員之間爆發的外交紛爭，原來中國代表團入住飯店時攜帶了20個裝有「可疑裝備」的包包，由於巴西總統魯拉就住在該飯店，美國總統拜登等他國領袖也住在鄰近飯店，印方要求掃描包包，不過遭到中方拒絕，後續印度維安人員在大陸代表團房間外駐守達12小時，這起外交對峙才落幕，目前印方正設法調查這些裝備是否是「監視」或干擾訊號儀器。

印度G20峰會期間，中國大陸代表團拒絕讓印方安檢20個尺寸獨特的包包，引發雙方對峙超過12小時。

《印度時報》（Times of India）、「新德里電視台」（NDTV）等印媒引述消息人士透露，7日中國代表團入住印度首都新德里的五星級泰姬皇宮飯店（Taj Palace Hotel）時，代表團攜帶了「奇特尺寸」的包包，馬上吸引印度維安人員注意。

G20 summit: 'Efforts still on to identify contents of suspicious Chinese bags' https://t.co/gjDuLlaFYL pic.twitter.com/bVAyRfjiRO — The Times Of India (@timesofindia) September 13, 2023

這類包包一共有20個，長、寬各約100公分，厚度約為10英寸（約25.4公分），印方人員認為包包裡裝有「可疑裝備」，因此要求進行安檢掃描，不過遭到中國代表團拒絕，稱是「外交郵袋」（diplomatic baggage）。外交郵袋是各國政府在外國時用來傳遞文件的郵袋，因具有機密性質，因此受到包括《維也納外交關係公約》等法律保護，連海關人員都不能檢閱。

#VantageOnFirstpost: The Indian security forces reportedly confronted #China's delegation before the #G20Summit. This, after reports of #Chinese officials carrying "suspicious equipment" in their diplomatic bags was reported. @palkisu explains. pic.twitter.com/1z4wXXtq0o — Firstpost (@firstpost) September 13, 2023

消息人士說，拒絕印方要求的中國代表團一行共有6人，由一名女子帶頭，其中4人為中國駐印度大使館人員。

消息人士稱，中方拒絕安檢導致雙方僵持，雙方都不退讓下，印度維安單位派出3名人員駐守中國代表團放置包包的房間外，並且每小時換班，持續監視、對峙超過12小時。

#G20Summit | Chinese delegation carried unusually large bag in hotel: Sources



What was the Chinese delegation carrying in the 'suspicious bag'?@alysonle brings you this report



Watch more: https://t.co/8KIY3zfgSZ pic.twitter.com/lmdmST2XeJ — WION (@WIONews) September 13, 2023

最終中國代表團讓步，同意將包包送至中國駐印度大使館，這也是印方同意、包包不經過安檢的替代作法，中方派車將包包送至大使館時，印方也派出人員跟隨，以確保包包有送至大使館。

儘管這起12小時的外交對峙已經落幕，不過消息人士透露，印方仍在努力確認包包內的設備為何，尤其印度情報人員正在調查是否為某種「監視」或干擾訊號的裝置。

報導也提到，中方堅不妥協的態度尤其令印方惱火，因為巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也住在同一間飯店，不僅如此，包括美國總統拜登等各國元首就住在鄰近的ITC Maurya飯店，消息人士說，「除非我們知道那些是什麼，否則我們絕不可能讓他們將那些設備留在飯店裡」。

⚡️China attempt of snooping during G20 was foiled by Alert Security Staff- Report



In a shameful attempt, Chinese G20 delegation carried a mysterious bag with suspected equipment inside it.



On asking to disclose the contents of suspicious bag, Chinese delegation refused to get… pic.twitter.com/K7YXvs6Xkm — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 13, 2023

這起事件受到印媒關注，紛紛以「可疑的中國包」、「可疑包包」來大篇幅報導。