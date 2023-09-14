抗議台鐵在「公司化」過程未顧及員工權益，全國火車駕駛產業工會提出中秋及國慶連假不上班，連署書到昨天截止，今（14）天送交台鐵人事單位。據了解，工會成員已有超過9成9、約1400人參與連署，僅剩不到10名司機員未表態；即便這群司機員屆時出勤，也只能開出零星班次，再過兩周就到的中秋連假，台鐵疏運恐開天窗。

全國火車駕駛產業工會是台鐵的3個工會之一，台鐵明年元旦公司化，此前公司化子法，交通部主要與台灣鐵路企業工會協商並達成共識，而火車駕駛產業工會則認為，公司化子法協商的部分內容沒有提及司機員最在意的「行車安全」，也沒有實施員工權益保障條款、勞動節不加班協議、備勤期間津貼等自主管理法制化，工會認為必將衝擊未來員工假日出勤，延長工時，因此於9月7日展開連署。去年推動五一勞動節不加班的台灣鐵路企業工會本次則表示未規劃加入此次行動。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華表示，這次駕駛工會全體司機員不加班的意志「比去年五一勞動節更堅決」，台鐵得知司機員不加班消息後，聲稱「積極溝通中」，但事實上工會只接到一位副局長的電話，內容也只說交通部長王國材已向行政院協調自主管理法制化等，其餘訴求都沒有說明，呼籲台鐵跟交通部正視問題，不要模糊焦點。