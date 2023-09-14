公共電視視舉辦「妖果小學—交通安全教育醫院巡迴活動」，昨天下午前進彰化基督教兒童醫院關懷病童，並推廣交通安全的重要性，他們透過唱歌跳舞、播放故事等互動，散播歡樂，也讓病童露出快樂笑容。

「妖果小學—交通安全教育醫院巡迴活動」邀請最受兒童歡迎的小岳哥哥進行開場，為病童獻上每人1份「妖果讚讚你小禮」，期盼他們能夠健康平安長大。

現場也播放交通安全動畫影片，透過可愛的小妖與超高人氣的水果奶奶，讓病童欣賞驚險刺激的動畫之餘，也能學習運用感官和知覺，探索生活周遭的交通及道路環境，覺察危險時能即時反應、解決問題。

為了讓孩子們留下更深刻的印象，妖果天團的小妖和水果奶奶也在現場帶來融合交通安全口訣的唱跳表演，氣氛熱絡。小岳哥哥、水果奶奶與小妖庫倫還陪病童一起玩「妖果賓果遊戲卡」，由3位抽籤決定妖果圖案，病童將遊戲卡的妖果連線，即可獲得賓果禮，互動感十足。

公視公服暨行銷部公共關係組副組長陳志榮指出，「妖果小學」曾獲得聖地牙哥國際兒童影展最佳奇幻長片獎，希望能夠把交通安全教育透過動畫，以及水果奶奶、庫倫的唱跳活動，讓彰化基督教兒童醫院的大小朋友們，透過活動更能體會到交通安全教育的重要性。

彰基兒童醫院院長陳家玉表示，非常高興公共電視「妖果小學」到該院宣導交通安全教育，呼籲政府、社會、學校要注意交通安全的環境，給小朋友一個安全的交通安全的環境，不要造成小朋友們的傷害及車禍，因為這對小朋友、家庭、社會都是沉重的負擔。