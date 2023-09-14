第58屆電視金鐘獎入圍名單於今(14日)下午2時公布入圍名單，本次典禮依舊分兩天綜藝節目類及戲劇類進行，星光大道部分黃豪平搭檔巴鈺、蔡昌憲與楊小黎於前後兩天主持，而節目類典禮主持人是陳亞蘭、劉品言，戲劇類主持人則請到「粉紅豬」鍾欣凌單槍匹馬上陣，典禮將於10月21、22日於國父紀念館舉辦

據知，本次共有149家業者參加報名，戲劇類報名作品共有1168件、節目類927件，將爭奪戲劇類27項獎項、節目類21項獎項，而今舉行的入圍記者會請來視帝姚淳耀主持，揭獎嘉賓則有Lulu黄路梓茵、柯大堡、黃冠智、白潤音、嚴藝文、于子育等人。

《綜藝大熱門》、《一袋女王》、《嗨！營業中》被看好是入圍今年金鐘獎大熱門。（圖／中時資料照片）

【LIVE直播】第58屆電視金鐘獎 入圍公布記者會｜20230914@ChinaTimes

戲劇類獎項方面，人氣台劇《人選之人—造浪者》在女配角「林月真」賴佩霞宣布參選後再度翻紅成為話題，除了賴佩霞是否能以參選人身分入圍外，謝盈萱、黃健瑋、王凈、戴立忍、陳姸霏的演出備受好評，被視為演員獎項大熱門。而吳慷仁今年以《模仿犯》交出好成績，同劇演員姚淳耀也被看好再度入圍視帝，此外，《村裡來了個暴走女外科》蔡淑臻、《台北女子圖鑑》桂綸鎂、《她和她的她》許瑋甯、《牛車來去》安心亞等人也在過去一年引發過話題。

姚淳耀今主持金鐘獎入圍記者會。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

丁強為今年特別貢獻獎得主。（圖／中時資料照片）

綜藝類獎項，由吳宗憲、Lulu、陳漢典主持的《綜藝大熱門》至今入圍9次都未拿下主持人獎，入圍呼聲頗高，而今年宣布關台的衛視中文台中，胡瓜的《歡樂智多星》以及曾國城的《一袋女王》，是否能握最後機會入圍，備受關注；另外，陷入性騷風波的黃子佼與炎亞綸，分別主持的《婚禮歌手》及《來吧！營業中》雖已在4月風波前報名，但日前廣播金鐘獎公布入圍已正式除名黃子佼，被認為入圍機率不高。

第58屆電視金鐘獎入圍名單如下：

【戲劇節目獎】

【戲劇節目導演獎】

【戲劇節目編劇獎】

【戲劇節目男主角獎】

【戲劇節目女主角獎】

【戲劇節目男配角獎】

【戲劇節目女配角獎】

【戲劇節目最具潛力新人獎】

【迷你劇集獎】

【電視電影獎】

【迷你劇集（電視電影）導演獎】

【迷你劇集（電視電影）編劇獎】

【迷你劇集（電視電影）男主角獎】

【迷你劇集（電視電影）女主角獎】

【迷你劇集（電視電影）男配角獎】

【迷你劇集（電視電影）女配角獎】

【迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎】

【戲劇類節目攝影獎】

【戲劇類節目剪輯獎】

【戲劇類節目燈光獎】

【戲劇類節目聲音設計獎】

【戲劇類節目美術設計獎】

【戲劇類節目造型設計獎】

王佳惠/我願意

林育妘、蘇庭卉、陳虹汝、林俞霈／模仿犯

游采昕、李佳娟、蔡佳璇、黃佳信／村裡來了個爆走女外科

樊仕清、蘇怡如、張嘉復、林素幸、郭俊岳、許振峯、張銘科、顧雅菁、周素月、翁靖宜、陳雪燕／霹靂兵烽絕之碧血玄黃

賴琬婷、葉思辰／媽，別鬧了！

【戲劇類節目視覺特效獎】

徐國洲 / 台灣犯罪故事

郭憲聰 / 村裡來了個暴走女外科

陳奕仁、王重治、張朝銘/我願意

涂維廷、洪是顥、朱科豐 / 模仿犯

涂維廷、袁長壽、范婕妤、葉羿伶 / 人選之人造浪者

【戲劇配樂獎】

侯志堅、Sophie Lu、高敏倫、黃偉哲／台灣犯罪故事

侯志堅／人選之人－造浪者

陳珊妮、Dizparity【葉柏成】／我願意

溫子捷／模仿犯

【主題歌曲獎】

【戲劇類節目創新獎】

【綜藝節目獎】

《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉

大嘻哈時代2

原子少年 ATOM BOYZ

最強綜藝秀

綜藝大熱門

【綜藝節目主持人獎】

【益智及實境節目獎】

一字千金 筆武大匯

老少女奇遇記

來吧!營業中

綜藝玩很大

歡迎光臨等你來加1

【益智及實境節目主持人獎】

王仁甫、峮峮【吳函峮】、孫協志、許孟哲、蔡黃汝／飢餓遊戲

吳宗憲、KID【林柏昇】、謝坤達/綜藝玩很大

陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧／哈囉！毛小孩

曾國城／一字千金 筆武大匯

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文／老少女奇遇記

【生活風格節目獎】

ila跟土地學做飯

回到小學那1天

我在工場拍拍手

阿聰現煮時 島的行動客廳

浩克慢遊

【生活風格節目主持人獎】

王浩一、劉克襄／浩克慢遊

朱頭皮（朱信約）／唱頌台灣

李四端／大雲時堂

高志（松野高志）／台灣好吃驚

陳信聰／阿聰現煮時 島的行動客廳

【自然科學紀實節目獎】

【人文紀實節目獎】

【自然科學及人文紀實節目主持人獎】

【兒童節目獎】

【少年節目獎】

【兒童少年節目主持人獎】

【動畫節目獎】

【一般節目類導播獎】

【一般節目類導演獎】

【一般節目類攝影獎】

【一般節目類剪輯獎】

【一般節目類燈光獎】

【一般節目類聲音設計獎】

【一般節目類美術設計獎】

【一般節目類節目創新獎】

特別獎項

特別貢獻獎（得主）：丁強