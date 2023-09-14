嘉義市政府舉辦「生命中的溫情迴響」第2屆全國生命教育微電影徵片比賽，今天頒發前3名及佳作獎，第1名得主游志文拿到10萬元獎金，市長黃敏惠感謝愈來愈多人用多元方式來傳達心中的愛，喚醒大家關注生命議題。
這次生命教育影片徵片比賽，有41部作品參賽，評選出第1名《希望的魔法》游志文獲得獎金10萬元，第2名《那些曾經的我們》曾能琪獲得9萬元獎金，第3名《我對生命的感悟》林莉葉獲得8萬元獎金，佳作6名各獲得1萬元獎金。
黃敏惠表示，得獎作品都很溫暖，激勵人心，發人深省，首獎作品內容化失去所愛的悲傷為力量，重新走向陽光，契合主題，拍製技巧好；第2名作品的故事流暢完整，貼近家屬心境；第3名作品以動畫表現，內容傳遞把握當下、珍惜生命，貼切主題。
黃敏惠還提及以前市殯環境陰暗老舊，家屬也生畏卻步，她當立委時爭取經費，開始整建市殯，近幾年市府持續優化空間、改善火化場、增置爐具及更新設施，今天也舉辦生命教育論壇，市府與學者、業界共同探討生命教育議題，就是希望讓殯葬園區有更暖心、尊重生命的服務。
嘉義市立殯葬管理所長盧春霖說，得獎作品將安排在市殯播放，用這些溫暖的生命故事陪伴家屬在等待親人火化的時候，能療癒悲傷。
市府民政處指出，市殯無主納骨塔整建為第2納骨塔，預定下周一完工啟用，將有4692個塔位，未來再整修8樓空間，可望再增加2000個塔位。
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