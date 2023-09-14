公平會調查發現，台灣大哥大與中華電信就107年6、7月間699方案贈送通話金優惠後，申辦用戶數集中於該等方案，而高資費方案申辦數減少，與原推出時欲增加營收及高資費申辦數之目標不符，而欲取消該等699方案之通話金贈送，希望用戶申辦高資費方案，減少語音收入的損失。

公平會強調，國內行動寬頻服務市場因具有寡占特性、服務同質性高，價格為業者競爭之主要手段之一，所以單一業者片面停止贈送通話金優惠，將有流失客戶及市場占有率之風險，故台哥大與中華電信透過內部人員互通訊息，共同合意於107年10月停止贈送通話金優惠。而該等優惠措施的停止，引起國內另一主要電信業者遠傳公司跟進，實際造成國內3家主要電信業者停止優惠的效果，對電信市場的影響至鉅。該等行為已削弱彼此間的價格競爭，嚴重影響市場功能。

對此重罰，台灣大最新回應，對公平委員會的決議深感遺憾，將在收到相關函文之後，研究後續應對事宜。至於中華電部分，現階段公司尚無提出具體回應。