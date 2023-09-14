行政院正式拍板明（2024）年基本工資上調4.05％，追上軍公教漲幅，月薪從26,400元調升至27,470元，約有179萬名勞工受惠，時薪也從176元調升至183元，60萬名勞工可望加薪。

不過，勞保費也將跟著基本工資調漲，若以明年勞保普通費率12％試算，明年雇主要比今年多負擔89元，勞工每月多出25元，政府則是增加13元。雇主每月負擔金額為2,307元，較去年增加89元；勞工每月負擔金額為659元，較去年增加25元。

月薪調升部分，雇主在工資、勞健保和勞退支出增加167.97億元，勞工及政府在勞健保支出則多出9.22和10.06億元；時薪部分，雇主增加48.93億元支出，勞工、政府分別增加3.51億元、3.44億元。

至於健保部分，明年基本工資月薪為27,470元，以現行健保費率5.17％計算，受僱勞工健保費將從由1,365元提高到1,420元，雇主負擔金額為852元，較去年增加33元，勞工則負擔金額為426元，較去年增加16元。

衛福部初估，健保費調整將影響825萬人，793萬人每月將多付17元保費，但32萬人每月少繳2元，健保收入1年可望增加52億元，分別為民眾20億元、雇主13億元、政府19億元。