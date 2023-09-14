墨西哥毒梟「矮子」古茲曼的妻子柯羅奈爾先前因販毒及洗錢罪名，在美國遭判處3年有期徒刑，她服刑近2年後今天獲釋，而她的丈夫古茲曼目前仍在獄中。

綜合法新與路透社報導，美國聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）指出，現年34歲的柯羅奈爾（Emma Coronel Aispuro）已從加州長堤市（Long Beach）的重返社會訓練所獲釋。

墨西哥國家檢察官辦公室一名官員表示，柯羅奈爾「目前暫時沒有」在墨西哥受到指控。

曾是選美皇后的柯羅奈爾，早在青少年時期就嫁給人稱「矮子」的毒梟古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）。

古茲曼2017年從墨西哥被引渡到美國，並於2019年7月遭判處終身監禁。

2021年，美國司法部以涉嫌跨國毒品走私等罪嫌逮捕柯羅奈爾。柯羅奈爾在美國受審期間，檢察官和她的辯護律師都稱她並未涉入古茲曼「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）的核心業務，她隨後於2021年11月在美國被判處3年有期徒刑。

西納羅亞販毒集團曾將數百噸的古柯鹼、海洛因、俗稱「冰毒」的甲基安非他命和其他毒品運往美國。

檢察官納多茲（Anthony Nardozzi）說：「被告的實際作用非常有限…被告非領導者、組織者、老闆或其他類型的管理者。相反地，她只是犯罪組織巨輪上的一顆螺絲釘。」

古茲曼2015年曾在柯羅奈爾的協助下，成功從墨西哥的監獄逃脫。柯羅奈爾擁有美國及墨西哥的雙重國籍，能夠自由進出美國，她先前會定期旁聽她丈夫在紐約的庭審。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1120914