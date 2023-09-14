一名從事大眾運輸駕駛工作的男子，某日因突發性頭暈昏倒，緊急送醫後被檢查出是心房顫動導致血塊形成，進而引發腦中風。之後該男至診間諮詢病情，醫師才發現，原來對方每天喝水常不足1000cc，且以為多喝湯也算是補水的方式，卻忽略了其中隱藏的高鹽陷阱。醫師提醒，當血液中的鈉離子升高，會使氧化壓力增加，造成動脈硬化及血管老化風險提高，不可不慎。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，過去曾收治一名從事駕駛工作的男子，先前因心房顫動引發腦中風送醫治療。在諮詢的過程中，劉就發現，該患者除了三餐口味重鹹外，每天飲水量還經常不足1000cc，但對方卻表示，平常都有喝牛肉湯、肉羹湯等。

聽完該名患者的陳述後，劉博仁直搖頭，指出這些湯品，其實都隱藏了高鹹，當人體攝取過多的鈉離子，會使血液中的鈉升高，導致氧化壓力增加、血管內皮容易受傷，增加動脈硬化及血管老化的風險。

劉博仁接著指出，更麻煩的是，該患者不喝水、工作又屬於開車久坐的型態，這些都是對血管健康非常不利的因子，容易引發心臟疾病及中風。

藉由此案例，劉博仁呼籲，要喝足夠的水，且最好是每天2000cc以上。另外，他說，若是某一餐吃的非常開心，但吃完後需要飲用大量的水，代表說這一餐吃太鹹了，也值得多加注意。研究也證實，喝水不足、攝取太鹹，容易導致衰老。

至於該如何喝水才正確？家醫科暨肥胖症專科醫師陳韋螢曾分享，飲水量粗估為體重（公斤）乘以30～35cc。以60公斤的人為例，一天飲水量約1800～2100cc，若有在運動或勞力工作者，依此公式再另外加1至2杯水。但要注意的是，要分段小口的喝，身體才能有效吸收及運用，且不要等到出現口渴感覺才喝水。