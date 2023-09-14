造橋鄉農會柚農黃德綱榮（中）獲苗栗縣文旦評鑑頭等，造橋鄉長徐連斌、農會總幹事彭森華共同祝賀。（謝明俊攝）

造橋鄉農會柚農黃德綱榮（右）獲苗栗縣文旦評鑑頭等，農會總幹事彭森華肯定柚農們的用心。（謝明俊攝）

苗栗縣是文旦栽種的重要地區，今年的全縣文旦柚評鑑比賽日前在西湖鄉湖東活動中心登場，評鑑結果造橋鄉農會所屬會員文旦柚囊括了特等及頭等共4大獎項，造橋鄉栽種文旦柚的面積及柚農數量遠不及於西湖鄉，卻能在眾多柚農中脫穎而出，造橋鄉長徐連斌及農會總幹事彭森華都為柚農們喝采，以良好的管理及技術才能獲此佳績。

苗栗縣文旦柚栽種總面積約419公頃，其中西湖鄉就獨占約100公頃，面積最大，其次三灣鄉、頭份市、通霄鎮、苑裡鎮等，造橋鄉因柚農青黃不接，有多處柚園荒廢，甚至有柚農直接將老欉柚樹砍掉，讓農會總幹事彭森華非常捨不得，目前造橋鄉的文旦柚園約有20餘公頃，目前仍在栽種的柚農們都非常認真，參加今年全縣文旦柚評鑑比賽，造橋鄉所屬會員就有15點，結果其中8點奪下特等以降佳績，令人相當驚豔。

其中，代表造橋農會參賽的賴瑞恩拔得頭籌贏得特等獎殊榮，另外柚農賴慶宜、黃德綱及莊傳盟則榮獲頭等獎，西湖鄉的知名柚農水通伯及西湖鄉代表會主席古召善則拿下頭等獎。

造橋鄉農會柚農榮獲苗栗縣文旦評鑑特等及頭等等殊榮，造橋鄉長徐連斌、農會總幹事彭森華現場試吃文旦都說讚。（謝明俊攝）

造橋鄉農會柚農種出優良文旦柚，造橋鄉長徐連斌開心戴著柚子帽試吃。（謝明俊攝）

造橋鄉長徐連斌獲知好消息後，13日特別偕同彭森華前往柚農黃德綱的柚園恭賀榮獲頭等，據黃德綱表示，今年的白露距離中秋節足足相隔了近3個星期，所以文旦可以在樹上熟成，待達到最佳成熟度時再慢慢採收，民眾買回家後，可以略放1至2周時間，風味更為特殊。

彭森華表示，今年造橋鄉文旦雖因先前乾旱造成落果問題，產量約比過去少了2至3成，但是在6、7月文旦果實成長期間，獲得足夠雨水滋潤，文旦生長狀況相當好，加上造橋鄉的文旦園多半位在山坡地，排水良好，並且柚農們良好的管理技術細心呵護下，才能種出最好的文旦柚，獲得今年評鑑佳績，是對柚農辛勞付出最好的肯定。

造橋鄉長徐連斌指出，今年的文旦採收期間很長，所以文旦都是在欉熟成了才採下，風味甜度都在上乘，尤其今年造橋鄉文旦甜度有高達11度以上，加上水分飽滿，果肉細緻，歡迎大家踴躍購買造橋文旦，更是中秋賞月最佳水果。