雲林縣台61幸福公路休息軸帶，千萬元廁所將於24日正式啟用。（張朝欣攝）

雲林縣政府推動「台61幸福公路」，提供遊客完善如廁與停車空間，辦理「台西五條港休息軸帶營造計畫」，總經費2600餘萬元，包括新建1300萬元公共友善廁所，以及改善周邊停車空間等，14日縣長張麗善前往勘查，預計本月24日正式啟用，結合中秋嘉年華活動，邀大家共同見證雲林沿海最具特色的景觀公廁。

「雲林台61幸福公路」規畫休息軸帶，其中台西鄉以地方信仰中心安西府為據點，向交通部觀光局爭取864萬5000元，縣府自籌1826萬元，總經費達2690萬5000元，張麗善14日前往工地視察，了解施工品質並聽取在地民眾建言，確保休息軸帶符合大家的期望。

張麗善表示，台西五條港休息軸帶，不僅是台西聚落交通核心，更是台西鄉地方創生計畫核心發展的特色據點。本工程目前已順利完工，進行最後驗收工作，期盼公共友善廁所休憩點的設置，不只提供台61線五條港交流道周邊的優質服務空間，更能為台西鄉經濟發展帶來新契機。

張麗善說，公共友善廁所打破既有圍牆並與人行道銜接，營造入口意象以提升空間自明性。廁所設計理念以架高曲面屋頂，創造明亮且涼爽環境，透過上揚的曲面屋頂，讓風自由穿越減少異味，牆面開口縮小則可阻隔西曬的悶熱與不適。

縣城鄉發展處處長林長造提到，休息軸帶計畫總經費原為2000萬元，後續因應整體與地方需求，由縣府加碼自籌經費挹注，總經費增至2690萬5000元，主要工項包含新建公共友善廁所，以及改善停車空間、活動廣場、照明設備等，並增加景觀設施及植栽。

林長造指出，縣府將於本月24日辦理「台61幸福公路公共友善廁所啟用」、「中秋迎新嘉年華‧攜手新住民‧幸福耀雲林」、「海陸大街美食響宴」等活動，邀請大家提前歡慶中秋佳節。