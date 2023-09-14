位於花蓮市美崙地區的溫水復健游泳池，外觀、設備都已老舊。（王志偉攝）

位於花蓮市美崙地區的溫水復健游泳池，外觀、設備都已老舊。（民眾提供）

溫水復健泳池拆除重建期間，縣府委請亞威運動泳池供身心障礙朋友使用。（亞威提供）

花蓮縣身心障礙福利服務中心溫水游泳池，已26年未修繕，因設備老舊，有漏水漏電疑慮，現已封館，縣府規劃原地拆除重建「全民運動館」，估經費2億3千萬元，獲體育署補助1億元，其他由縣府自籌；社會處長陳加富表示，新館2025年完工，將採OT方式辦理委託民間經營管理，有效提升場館營運效益。

位於花蓮市美崙地區的溫水復健游泳池，建於1997年間，有一大池、一小池及蒸氣室，水溫可維持在攝氏30度左右，是不少身心障礙者及民眾游泳的好去處。當初委由門諾基金會營運管理，一直到2018年，因建築物及設施老舊損壞，地下室機房及屋頂漏水漏電，池底嚴重漏水，也不符合無障礙設施規定，決定關閉維修。

但是維修費用數千萬元，縣府招標一段時間，都沒有廠商願意承接，決定改成拆除重建。

社會處長陳加富表示，初估建築成本1億5000萬元，若加上室內設施，估算約需2億3千萬元，縣長徐榛蔚相當重視身障者權益，積極爭取獲教育部體育署經費補助1億元，規劃原地拆除改建為「全民運動館」。

新場館除提供身心障礙者游泳服務復健池功能，另擴增樓層有健身、體適能中心，含銀髮、身障者體適能區、韻律教室TRX、空中瑜珈、舞蹈、武術、有氧課程、兒童律動、肌力訓練等多元運動設施設備與空間。

陳加富說，現正在設計階段，預計2025年完工，後續營運依據促進民間參與公共建設法規定，採OT方式辦理委託民間經營管理，提高場館營運效益，以利永續經營。

社會處表示，身障中心游泳池改建期間，為不影響身障者游泳復健權益，運用花蓮縣公彩盈餘分配基金結合亞威中正館服務，期間因設備維修營運暫停，現場館已恢復營業，凡花蓮縣民眾攜帶身心障礙證明，於亞威中正館（花蓮市中強街66-1號）營運時間現場報名即可參加，若有任何疑問可撥花蓮縣政府電話03-8223874。