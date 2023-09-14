中華電(2412)今日宣布蘋果iPhone 15全系列機型購機優惠資費，精采5G月繳1,399元，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案(36個月)，iPhone 15 Pro Max(256GB)專案價26,300元、iPhone 15 Pro (128GB)元18,300入手、iPhone 15 Plus(128GB)專案價14,300元、iPhone 15(128GB) 11,300元帶回家。另外，搭配指定舊機換新機方案、舊機回收價加碼再折2,000元、VIP最高折5,000元等優惠，頂規旗艦iPhone 15 Pro(128GB)，即可0元入手(36個月)。同步宣布全新Apple Watch購機資費。申辦指定資費，Apple Watch Series 9只要0元起。

中華電也分享昨(14)日下午3點開放網路門市預約iPhone 15全機型狀況，結果3分鐘預約額滿，依官方LINE帳號舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」統計，果粉最想購買機型為iPhone 15 Pro/15 Pro Max高達8成，以容量256G最多，佔5成；其中，最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為藍色鈦金屬、原色鈦金屬，白色鈦金屬，皆為iPhone 15 Pro系列機型專屬；如為iPhone15系列顏色，則以粉紅色最受歡迎。

遠傳(4904)公布資費方案，月付1599元指定資費，能將iPhone 15(128GB)0元帶回，iPhone 15 Pro最低也只要7,900元起就能擁有。另外，遠傳貼心回饋用戶，VIP用戶續約最高更可折5000元；同時響應環保，用戶持舊機換iPhone 15系列新機，再享加碼1,000元折扣。

遠傳不僅提供果粉優惠價格，加入遠傳更能享有全方位數位服務，包括遠傳friDay影音影劇暢看2個月、防駭心守護服務3個月免月租，前300名登錄加碼送Apple帳單代收100元抵用金等優惠。另外，購買iPhone 15新機搭配遠傳行動裝置險每月只要349元起，不僅用戶手機損壞、遭竊免煩惱，更提供獨家電信詐騙損失保障。

台灣大(3045)申辦月租費1599元(綁約48個月)，iPhone 15 128G可以享0元購機，而熱門機款iPhone 15 Pro Max 256G搭配最常見的1399元月租費(綁約48個月)，購機價為18300元。另外，申辦台灣大指定專案購買iPhone 15系列，享「mo幣多」優惠，以48個月合約為例，每月最多回饋750元momo幣，以1399元月租為例，相當於提供月租約5折等值優惠。