大陸電商巨頭阿里巴巴本週完成二度交棒，前CEO張勇裸退，沒有按照規劃管理阿里的雲業務，日媒撰文指出，張勇突然辭去阿里巴巴關鍵雲部門負責人的職務，讓人注意到馬雲對這家20多年公司的持續影響力。

張勇2015年成為阿里巴巴集團首席執行長，並在2019年接替馬雲擔任董事長，去年12月被任命領導阿里雲。值得關注的是，馬雲今年3月返回大陸，並在大約在同一時間宣布一項全面重組計劃，張勇則決定將阿里巴巴首席執行長和董事長的職位，分別讓給馬雲數十年的心腹吳泳銘以及蔡崇信。

但很少有人預料到，張勇也會辭去阿里巴巴雲部門董事長兼首席執行長的職務，因為他在6月就曾表達過對該業務的承諾。

值得關注的是，張勇的離職正逢10年前離開阿里雲創辦人王堅的回歸。現年60歲的他是阿里雲董事會成員。阿里巴巴的一位高級經理分析，王堅的回歸非常明確，代表阿里巴巴最大的老闆仍然是馬雲。

報導最後總結，雖然馬雲在公司沒有正式職位，但複雜的股權結構以及與其他內部人士的合作關係，顯示馬雲仍發揮巨大的影響力。