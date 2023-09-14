台南7連霸市議員蔡秋蘭位於佳里區服務處今早傳出遭檢調搜索；據了解，檢調今早持搜索票分頭前往台南市議會、蔡的佳里服務處等地搜索，並帶回相關文件，初步了解，蔡秋蘭遭搜索與詐領助理費有關，蔡秋蘭也已被帶回訊問中。

被視為親郭信良人馬的65歲蔡秋蘭，原本以無黨籍當選市議員，後來加入民進黨，是7連霸資深議員，但卻在2014年台南市議會正副議長選舉時，因沒有遵守黨團「技術性亮票」決議，先遭到停權，後來遭開除黨籍，2018年以無黨籍參選依然連任，2020年恢復民進黨籍。