台農蛋品洗選巴西蛋誤標效期風波延燒，台農董座涂萬財致歉後卻改口，稱認錯影片是被農業部「要求」講的，要他承擔。對此，農業部次長陳駿季14日出席行政院會後記者會說，問題在於雞蛋效期標錯，必須回收改標，跟過期是兩回事，「我們是與業者溝通希望出來澄清，絕對不會讓業者背黑鍋，也不會讓業者說謊」。

農業部委託台農蛋品洗選進口巴西蛋，卻被認定標示不實，董座涂萬財直呼非常委屈。（本報資料照／林和生攝）

陳駿季指出，前2天台農蛋品有標示錯誤問題，農業部在第一時間和台農蛋品負責人溝通，衛福部相關單位也有查訪，所做一切都是為了消費者權益，農業部有責任在第一時間了解為何標錯，也希望業者能夠主動出來說明原因。

陳駿季提到，當天業者錄了一段影片承認錯誤，「我們非常訝異業者在第二天受到其他媒體報導時，說是農業部強迫他，或是叫他做說謊動作」。他再次澄清，巴西進口雞蛋本身沒有食安疑慮，因為所有蛋品都在有效期限內，業者是因效期的截止日標錯，所以必須要回收做改標，跟過期是兩回事。

「在這前提下，我們與業者溝通希望他出來澄清，絕對不會讓業者背黑鍋，也不會讓業者說謊。」陳駿季強調，政府態度非常一致，出錯了就會依法處置，一切就回到相關規定處理，不會隱瞞。

他重申，專案進口雞蛋在市面流通時，政府都會為全國消費者把關，所有蛋品上市時一定是在有效期限內，而且是安全的，現在被媒體操作成所有雞蛋都是過期的，造成所有消費者的恐慌，這樣對國人的飲食安全是不負責任的。