新學期到來，高雄某國中贈送新生禮送了彩色標籤、橡皮筋、牙籤、咖啡豆、棉花棒、垃圾袋及「寶石」等13物，讓網友相當傻眼，在PTT發文直呼「太誇張」，鄉民也在下方戲稱是「高雄13寶」。對此，校方澄清，此作法已有3年，學校特別思考並贈送新生13項禮物，並附上「物品代表意義的說明」，目的是幫助他們建立良好的學習價值觀和習慣。

新學期來臨，有些學校會準備開學禮迎接新生，祝福新生嶄新學習之旅能順利圓滿，但有網友在PTT發文稱，高雄某國中的新生禮送了彩色標籤、橡皮筋、牙籤、咖啡豆、棉花棒、白紙、白米、金線、迴紋針、紙杯、吸管、垃圾袋及「寶石」等13物，讓他相當傻眼，直呼太誇張，也被下方留言鄉民戲稱是「高雄13寶」、「這是整人吧」、「還貼心送垃圾袋全部丟掉」

對此，校方澄清，對於剛踏入國中大門的新生們，他們正在開始一段嶄新的學習之旅。學校深切希望，這段旅程不僅僅關乎知識，更是關於價值觀和習慣的培養，因此學校特別思考並贈送新生13項禮物，並附上「物品代表意義的說明」，目的是幫助他們建立良好的學習價值觀和習慣。

校方指出，此作法也有3年，以下是贈送禮物的內容及它們所代表的意義：

1.彩色標籤：你是世界獨一無二，有價值而且特殊的。

2.橡皮筋：保持彈性，每件事情都能完成。

3.牙籤：挑出別人長處，學習他人的優點。

4.咖啡豆：只要肯努力，苦盡甘來，其樂融融。

5.棉花棒：知錯必改便是好人。

6.白紙：人生不要留白，請隨時記錄你璀璨的人生。

7.白米：一粥一飯，當思來處不易。

8.金線：記得用友情把我們的心綁在一起。

9.迴紋針：人生不如意十之八九，峰迴路轉，危機就是轉機。

10.紙杯：半杯水響叮噹，切記「滿招損，謙受益」。

11.吸管：吸取別人經驗，創新自己的未來。

12.垃圾袋：把所有苦惱，全裝進垃圾袋，丟掉！

13.正興寶石：用心想想，三年後的你，會是怎樣？

此外，關於資優班、普通班贈送禮物有別，校方表示，13項禮物是學校送給學校的每位國一新生，代表對每位新生的期許，而資優班的禮物是由資優班導師為了進行班級經營，在第一堂課時特別為15位新生選擇的，此種作法迄今也有5年，這兩種無法直接進行比較；學校師長們將繼續秉持教育初衷，努力營造良好的學習環境。