我國友邦瓜地馬拉8月20日舉行總統決選投票，被為「親中派」的阿雷瓦洛勝選。瓜國檢方12日突襲查扣選票，外界關切是否影響該國選舉結果。對此，外交部今天表示，外交部對瓜國司法運作沒有評論，並重申，將持續與新政府深化交流合作。

阿雷瓦洛選前曾強調，我們需要擴展對外貿易關係，尤其是與中國的貿易關係，若當選會加強拓展與中國的貿易，被視為「親中派」。

儘管他當選後表示，他無意改變瓜地馬拉與台灣的邦交關係，並強調，維繫台瓜邦交及發展與中國大陸的經貿關係並不衝突，但外界仍關切台瓜邦交是否可能生變。

不過選舉才結束不久，瓜地馬拉檢方12日再度突襲查扣選票，阿雷瓦洛隨後要求檢察總長辭職，並說「謀劃政變的人必須辭職」，阿雷瓦洛也暫停參與新舊政府交接程序。外界也關切是否影響瓜國選舉結果。

對此，外交部發言人劉永健表示，我國尊重瓜地馬拉民主選舉的結果，也持續關注選後瓜國的政情發展，外交部對於瓜國司法運作沒有評論，並重申，我國政府基於兩國共享的基本價值以及傳統邦誼，將持續與瓜國新政府深化交流與合作。

他也強調，對於瓜國新任總統的就職典禮，政府一定會組適當層級的訪團前往慶賀，並將適時的對外說明。