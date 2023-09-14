台農蛋品日前承認自巴西進口雞蛋「誤標效期」已全面下架，而台農蛋品負責人涂萬財也踢爆，先前超思進口雞蛋爭議時，是農業部要他出面力挺超思，爭議連環爆。民眾黨立委陳琬惠痛批，農業部長陳吉仲胡亂扯蛋、荒腔走板，「請問行政院長陳建仁，陳吉仲還適任？您要為他所率領的農業部一連串荒唐的行徑背書嗎？」

陳琬惠表示，日前陳吉仲才剛對外信心喊話稱，進口的雞蛋皆安全合格，隨即被打臉台農蛋品進口的巴西蛋效期標示不實。荒謬的是，昨天新北再查出巴西蛋效期標示不實，農業部竟然還發新聞稿說，標錯效期蛋品已經全面回收，並呼籲「各界勿引起消費者恐慌」。

陳琬惠炮轟，請問到底是誰在製造恐慌？不是陳吉仲信誓旦旦地掛保證都沒有問題，現在被查出蛋品效期標示不實，就說各界不要製造恐慌？會不會太荒謬？

陳琬惠說，更離譜的是，台農蛋品負責人涂萬財出面踢爆，先前超思進口雞蛋爭議時，是農業部要他出面「幫忙證實」超思真的有經營雞蛋生意；甚至因蛋品標示不實拍影片道歉，也是農業部要求他擔下來。

陳琬惠認為，業者標示不實，當然需要依法開罰。只是，針對進口雞蛋的諸多爭議，當陳吉仲胡亂扯蛋說服不了人民時，農業部不是選擇拿出更多的證據回應質疑，竟然是找業者幫忙大內宣。

陳琬惠痛批，不就是陳吉仲知道自己破綻百出的說詞經不起檢驗，才要找業者帶風向護航？荒腔走板的程度，實在太過離譜！「請問行政院長陳建仁，陳吉仲還適任？您要為他所率領的農業部一連串荒唐的行徑背書嗎？」