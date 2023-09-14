中秋節腳步愈來愈近，全台各地文旦大多收成完畢，全台產量7萬1649公噸，比去年多1％，農糧署今年持續補助加工廠收購大果，今年目標收購3000公噸，分為產銷履歷、無產銷履歷2類收購，將加工為食用級精油。

農糧署長胡忠一表示，今年中秋是9月29日，還有2周時間銷售，全台文旦種植面積3816公頃，面積比去年少1％，但產量多1％，原因是今年氣候適合文旦生長，收成較好，大多採收完畢，剩東部、新北市的八里還未採收完，但也已達9成。

胡忠一說，加強國內銷售方面，全家、7-11超商、楓康超市就有2000多家店面，還有企業團購、5家電子商務，他對今年銷售非常有信心，去年中秋節是國立9月10日，果農販售時間短，節慶一過價格就下跌。

他表示，各地文旦品質及價格不一，大多是每公斤50元至100元區間。

農糧署今年持續補助加工廠收購大果，目前收購500公噸，10月底前預計收購3000公斤，估計9月29日（中秋節）之後收購量會往上衝。去年收購量是2400公噸。

胡忠一說，無產銷履歷的文旦大果，若加工廠以一公斤12元收購，農糧署就補助加工廠每公斤集運費2元、剝皮費3元、加工費5元，總計10元。若收購具有產銷履歷文旦大果一公斤16元以上，農糧署就補助加工廠2元集運費、3元剝皮費、8元加工處理費，總計13元。