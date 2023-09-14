《旺好運》運勢專欄分享男人好色的6種面相，包括頭髮鬈曲、臉型修長、眼睛狹小、田宅宮有痣、眼白有痣、嘴唇渾厚等，其中眼白有痣的人最好色，就算結婚仍舊容易受到美色誘惑。

1、頭髮鬈曲

天生頭髮鬈曲的男人，若再加上全身手腳的毛髮也多，表示性慾強、特別好色，同時也會受女人歡迎，只要遇到美女就會出手搭訕。

2、臉型修長

臉型修長的男人代表心機重、城府深，擅於操控異性的心理，總會讓女生不由自主想靠近，而在一起後容易有偷吃、劈腿等問題。

3、眼睛狹小

眼睛天生狹小、瞇瞇眼的男人，代表性慾強、精力旺盛，看見漂亮的女生就控制不住慾望，會想盡辦法靠近，是個好色之徒。

4、眉眼有痣

眉毛、眼睛的中間，也就是「田宅宮」有痣的男人，性情比較不穩定，尤其對美色毫無抵抗力，容易掉入桃色陷阱。

5、眼白有痣

眼白中有痣或斑點的男人，是天生的發電機，走到哪都有桃花，而他們也不會拒絕異性投懷送抱，就算結婚也容易受到外界誘惑。

6、嘴唇渾厚

上、下嘴唇都偏厚的男人，是熱情主動的肉慾派，性方面的需求很強烈，他們對感情和性十分坦然，絕不放過任何能親近美色的機會。