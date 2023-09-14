彰化1名57歲的詹先生，過去有尿路結石的病史，近期接連產生下腹及「該邊」痛的情形，以為結石復發，沒想到一查竟是胸椎的椎間盤突出，醫師表示，這種情況確實少見，因為痛點和病灶位置明顯不同，所幸經微創脊椎手術後已經得到好轉。

住在彰化縣田尾鄉的詹先生表示，去年因為左側輸尿管結石，到某醫學中心進行體外震石，不過術後左腹下方一路到「該邊」不時會疼痛，甚至感到麻痺，就像被電到一樣，想說又是結石在搞鬼，看醫生吃藥也沒用，讓他困擾很久。

直到日前他轉到衛福部彰化醫院看了診泌尿科，經醫師做了X光及電腦斷層等檢查後，才發現尿路竟然沒有結石，醫生認為是神經系統出狀況，因此幫他轉到神經外科再檢查。

衛福部彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康指出，經核磁共振檢查發現，詹先生的腰椎第1及第2節間的椎間盤突出，非常靠近胸腰交界處，因此突出的椎間盤壓迫到脊神經就會產生疼痛，加上這裡的神經反射區在腹股溝（該邊），所以才會出現痛及麻的症狀。

賴肇康說，在臨床上9成的椎間盤突出發生在「腰椎」第4節及第5節，或「薦椎」第1節，主因是承受身體最多的壓力，這些脊神經反射區擴及臀部，甚至從大腿伸延至小腿、足底、甚至腳趾，但詹先生的椎間盤突出位置比較少見，因此疼痛的位置也不一般。

賴肇康還說，腹股溝疼痛最常見的是骨盆髖關節磨損或外傷引起，另外像腹股溝淋巴結炎、腹股溝疝氣或精索靜脈曲張等也會，雖然尿路結石也可能產生，但向詹先生的高腰處椎間盤突出也是有可能，有時需要多科診斷，才能找到原因。

賴肇康強調，椎間盤突出的原因包括退化、運動傷害、姿勢不良等，儘量維持正確的姿勢，也要避免久坐、久站，避免趴睡等，更不要當低頭族。另外，身體太重會讓脊椎壓力增加，因此有效控制體重也是很重要的，平時多做伸展運動，游泳、吊單槓，就能降低椎間盤突出的產生。