雙語政策爭議層出不窮，師生更反映在教與學上無所適從，但民進黨總統候選人賴清德近日卻表示，目前是執行出問題，要形成國家團隊，用更包容方式繼續推動；教育部也為其背書，強調相關計畫均有其必要性，將持續推動辦理。兩者的說法均顯示無意收回成命。

教育部指出，為培養台灣人才接軌國際，強化雙語能力及提升競爭力，教育部與國發會及相關部會共同推動雙語政策。依據國發會說明，目前政府推動的語言政策有國際語言（英語）及國家語言，兩種語言政策係同時推動，兼顧國際語言能力提升與國家語言文化發展。

教育部提到，為使國人具備通行國際之英語能力，進而提升台灣人才及產業國際競爭力，國發會與教育部自2021年起爭取「前瞻基礎建設計畫」特別預算挹注，其中教育部透過「普及提升」、「弭平差距」及「重點培育」，漸進式穩健強化學生在生活中應用英語的能力、厚植學生英語力。

教育部說明，主要推動策略包含：

1、高等教育階段：擇優遴選重點培育學校及重點培育學院，設立雙語標竿學校及專業領域雙語標竿學院，以及設立EMI（English as a Medium of Instruction）教學資源中心，並辦理全國大專校院英語評量檢測。

2、高級中等以下教育階段：包含推動高級中等以下學校運用英語進行多領域學習，擴增高級中等學校雙語實驗班，建立國內外高級中等以下學校合作基礎，以及提升本國教師雙語教學能力、高級中等以下學校英語教師教學效能，並擴增教學人力資源。

在經費上，教育部說，於112-113年「前瞻基礎建設計畫」共爭取新台幣70.84億元（112年度35.77億元、113年度35.07億元），用以推動雙語政策，期在高等教育方面，透過打造雙語標竿學校及設置結合英語涉外事務之專業領域雙語標竿學院，營造大學國際化環境，深化學生國際移動能力；在高中以下教育階段方面，藉由擴增雙語教學師資、提升本國教師雙語教學能力，完善高中以下學校雙語化條件，讓英語從課程走入生活，全方位培養學生英語能力，協助學生做好接軌職場與國際的準備，強化年輕世代的競爭力。