市長陳其邁表示，今天成立高市首座兒少家庭福利館，結合「幼兒托育」、「育兒資源」、「社區照顧關懷據點」多元服務，以實際建設支持家庭幼兒托育及長輩照顧，實踐老幼共融！（林雅惠攝）

高市府今天於前鎮愛群國小舉辦「前鎮愛群兒少家庭福利館」開幕活動，該場館結合公托、臨托、親子館及社區照顧關懷據點等綜合型社會福利服務，提供家庭育兒支持及高齡照顧服務，市長陳其邁表示，今天成立高市首座兒少家庭福利館，結合「幼兒托育」、「育兒資源」、「社區照顧關懷據點」多元服務，以實際建設支持家庭幼兒托育及長輩照顧，實踐老幼共融！

陳其邁表示，高市府將愛群國小的空間結合做一個整合型的社福服務，包括公托、臨托、社區關懷據點等等，提供社區最好的服務，市府也一直持續在擴建社區關懷據點，目前有524處的據點，到年底應會達到545個社區關懷據點，結合越來在地養老的趨勢，因此市府除了一個行政區一個住宿型機構、一個國中學區一個日照中心，及按照期程、社區人口分布，並考量城鄉差距，來布建社區關懷據點。

陳其邁說，「前鎮愛群兒少家庭福利館」會有很多長輩及小朋友在這裡，這裡有市府提供的老托服務，阿公阿嬤有空的時到這邊也可以顧孫子，所以也結合社區民間的力量，共同做相關的老托，大家共同經營、服務。

前鎮愛群兒家館設置於愛群國小內，將原有愛群育兒資源中心，修繕轉型增加設置支持育兒之公托、定點計時托育、親子館及銀髮長輩的社區照顧據點，實踐『托教一條龍』政策及『老幼共融』多元服務，今天開幕活動由愛群國小及附設幼兒園唱跳活動揭開序幕，更特別邀請高雄觀光大使「高雄熊」與親子家庭一同參觀兒家館，給幼兒及長輩帶來驚喜。

高雄市政府社會局表示，市府快速增加公共托育據點及多元托育資源，公托據點已達53處，未來4年再增加32處達85處，並積極推動友善育兒措施，首創全國提供免費坐月子到宅服務及辦公24小時臨托服務據點，現已設置13處臨托服務據點、22處親子館，提供育兒家庭親子活動、親職課程、教遊具與繪本等服務資源，讓家長能就近選擇彈性、多元的托育服務，減輕家長育兒負擔，打造高雄成為最適合養育孩子的幸福城市。

此外，為積極布建老人福利服務，高雄市現有120家日照中心，完成一國中學區一日照中心的目標，並已設置537處C級巷弄長照站，方便老人就近接受服務；另持續佈建社區照顧關懷據點，現已布建524處，提供長輩動靜態課程及健康促進活動，保持人際互動延緩老化，實踐「在地安老」服務目標。

市長陳其邁表示，少子女化及高齡化是市府非常重視的議題，將孩子及長輩照顧好，是市府團隊共同努力的重要目標，至2026年公共托育機構布建目標達85處、親子館達30處、兒童臨托據點達27處、社區關懷據點達655處，透過快速增加公共托育機構、親子館及關懷據點提供家庭最實質的照顧支持。

另加碼準公托育補助，送準公托每名每月加碼補助2500元，送準公保母每名每月加碼補助1600元，實質減輕育兒家庭負擔；體貼孕婦交通安全，擴大孕婦產檢交通補助對象，高雄市籍孕婦在本市50家產檢醫療院所皆能領取28趟次計程車資5040元的交通乘車券，從懷孕到養育陪伴體貼育齡家庭不缺席。

社會局指出，未來將持續增加多元服務設置，積極建構社區化福利服務據點，持續規劃友善家庭之措施，打造高雄成為南台灣共融之都。