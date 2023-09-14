失業勞工子女112學年度第1學期就學補助，從即日起開始受理申請至10月13日止，高雄市政府勞工局表示，申請資格為須同時具備4項條件，補助簡章及申請表可向勞工局1樓服務台、各就業服務站台，或各區公所索取，也可由勞工局網站、勞動部網站下載。

高雄市勞工局表示，112學年度第1學期就學補助，申請資格為須同時具備4項條件，首先，2023年9月13日以前非自願離職失業勞工，失業期間達1個月以上至2023年10月13日止仍未就業，並經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼者：或勞工雖於2023年10月13日已就業，於2022年10月13日至2023年10月12日，非自願離職並經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且就業期間未超過3個月者，仍得申請。

接著，申請人及其配偶去年度綜合所得總額在新臺幣148萬元以下；再者，申請人於2023年10月13日以前，未請領勞工保險老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施。最後，申請人子女就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍。

此補助採通信郵寄申請或網路線上申請，補助額度為公立高中職（含五專前3年）每名4000元、私立高中職（含五專前3年）每名6000元、公立大專院校（含五專後2年）每名1萬3600元、私立大專院校（含五專後2年）每名2萬4000元。另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且符合補助規定者，按上述補助標準加給20％；同時符合者，以加給20％為限。

勞工局說，除了加強辦理就業媒合服務外，也提供各項就業輔導及補助訊息，希望協助失業者減輕子女的學費負擔，不致影響下一代的求學之路。