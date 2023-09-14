苗14線連接造橋平仁路的台鐵平流道是當地交通瓶頸。（謝明俊攝）

國道1號「造橋交流道聯絡道」工程現勘，為拓寬平流道盼移置農亭。（謝明俊攝）

國道1號造橋交流道設置案已經行政院核定，高公局預估總經費18.06億元，目前正積極推動規畫設計及環境影響評估，交流道將以苗14線為聯絡道，造橋鄉公所前台鐵平交道向來是苗14連接平仁路的瓶頸路口，苗栗縣工務處13日上午邀請造橋鄉公所及台鐵局等會勘平交道拓寬工程路線，將拆除成農亭來配合平交道拓寬所需用地。

國道1號造橋交流道設置案，經過苗栗縣前縣長徐耀昌及立委陳超明全力爭取下，2019年11月前行政院長蘇貞昌專程赴苗栗現勘後同意由中央專案全額負擔交流道建設經費，免除地方配合款，縣政府送高公局、行政院審核，2022年4月7日獲行政院正式核定，公路局預估總經費需16.08億元。

行政院核定部分包括增設交流道，將利用原造橋收費站腹地增設南下出口及北上入口2支匝道來銜接苗14線聯絡道，所需經費由國道公路建設管理基金全額支應。另外，拓寬苗14線聯絡道部分，因苗14線目前是雙向2車道，為因應未來交流道開通後龐大車流，規劃將平仁路至禮蘭路約1.2公里區間，拓寬至18公尺雙向4車道，縣府將另向公路總局爭取生活圈道路建設計畫申請工程經費，並依行政院函示免除地方配合款。

整個造橋交流道設置及苗14線聯絡道拓寬等工程，預估需6年完成，目前在工程設計規畫。苗14線行經造橋鄉公所前方台鐵平交道連接至造橋平仁路，向來就是當地交通瓶頸路口，縣府工務處規畫要一併拓寬平交道路幅至雙向4車道，13日上午邀集造橋鄉長徐連斌、造橋鄉農會總幹事彭森華及台鐵局相關部門員工，與工程顧問公司人員在平交道旁成農亭現地會勘。

國道1號造橋交流道聯絡道苗14線台鐵平流道將大幅拓寬，未來將拆除成農涼亭以拓寬路口。（謝明俊攝）

國道1號造橋交流道聯絡道苗14線台鐵平流道將大幅拓寬，縣府邀集台鐵及造橋鄉公所等會勘未來將拆除成農涼亭以拓寬路口。（謝明俊攝）

根據工務處規畫，因平交道拓寬所需用地，必須拆除部分成農亭來擴大路口視野及安全，徐連斌建議大幅度拓寬平交道前路口，可以將成農亭移置或全部拆除，彭森華表示當年興建成農亭時，農會曾協助籌資1百萬元興建，為了保存成農亭，他建議移置到他地。